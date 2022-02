Nieuw: zebra zonder strepen

Een zebra zonder strepen. Wat even absurd als ambitieus klinkt, is het doel van een experiment in Zuid-Afrika dat nu, na tientallen jaren, zijn succesvolle afloop nadert. Het gaat over de wedergeboorte van de Quagga’s, een uitgestorven zebra-ondersoort die aan het einde van de zeventiende eeuw nog in grote kuddes de steppen van Zuid-Afrika bevolkte.

Voor de Europese kolonisten waren de dieren, die eruitzagen als een kruising tussen een paard en een zebra, echter slechts nutteloze concurrenten voor weidegrond en zij werden uitgeroeid. De laatste quagga stierf in de Amsterdamse dierentuin Artis in 1883.

Maar The Quagga Project neemt daar geen genoegen mee. Met gerichte kruisingen van zebra’s uit de genenpool zijn vanaf 1987 quagga-achtige dieren gefokt. Wetenschappers volgen het project met zowel fascinatie als irritatie. Verschillende partijen hebben zich tijdens het project al teruggetrokken.

Het is de vraag of een zebra zonder strepen resulteert in een quagga, of dat het alleen maar een zebra zonder strepen is. Reden voor het Wereld Natuur Fonds (WWF) om het experiment niet meer te steunen. Het heeft de geestelijk vader van het project, een Duitse bioloog, niet tegengehouden. In de zesde generatie dieren sinds het begin van het project zijn de strepen op het lijf bijna verdwenen.