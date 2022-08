Nieuw virus duikt op in China

Het heet het Langya henipavirus en in China zijn een kleine vijftig mensen ermee geïnfecteerd. Die hebben heftige koorts, mensen worden er goed ziek van, maar niemand is overleden aan het virus. De patiënten zijn bijna allemaal boeren uit de provincies Henan en Shandong.

De Chinese gezondheidsdiensten houden het virus in de gaten. Bij Corona kregen ze het verwijt te langzaam te hebben gereageerd, waardoor de ziekteverwekker zich rond de planeet kon verspreiden. Die fout willen de Chinezen niet nog een keer maken. Maar ze zeggen momenteel geen aanwijzingen te hebben dat het om een zeer besmettelijk virus gaat.

De ziekteverwekker is waarschijnlijk afkomstig van spitsmuizen. Als die met boeren in aanraking komen, kunnen ze het virus doorgeven. Of er sprake is van besmettingen tussen mensen onderling, is nog niet duidelijk maar er zijn geen aanwijzingen voor.

Het eerste geval van deze ziekte dateert al uit 2018, toen een Chinese boer zich bij het ziekenhuis meldde met ernstige influenza verschijnselen. In de maanden daarna druppelden nog wat patiënten binnen met hetzelfde virus onder de leden. De laatste tijd zijn het er wat meer, waardoor de interesse van de overheid is gewekt.

Na onderzoek bleek het virus ook rond te gaan onder spitsmuizen, die waarschijnlijk de bron van het virus zijn.