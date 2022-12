Nieuw! Tabak met cocaïne

Chinese biologen hebben iets opmerkelijks gedaan. Het is ze gelukt cocaïne te produceren in een tabaksplant. Iemand die de bladeren van die plant zou roken, zou op twee manieren tegelijk high kunnen worden. Maar daar is het de Chinezen niet om te doen, ze willen bewijzen dat je stoffen uit de ene plant ook in de andere kunt maken.

Cocaïne behoort namelijk tot een familie van stoffen die we vaak in medicijnen gebruiken, de alkaloïden. De Chinezen, van het Kunming Botanisch Instituut, willen dezelfde truc nu ook met andere planten gaan doen. Zo hopen ze in de toekomst goedkopere medicijnen te produceren.

Maar ook cocaïne zelf zou je op die manier kunnen maken. Het wordt gebruikt als een plaatselijke verdoving, maar het is moeilijk te produceren omdat het in bijna alle landen ter wereld illegaal is. Stop het in een tabaksplant en je omzeilt wellicht die verboden, redeneren de Chinezen. Ze hebben hun onderzoek gepubliceerd in het vakblad Journal of the American Chemical Society.