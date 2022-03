Nieuw medicijn ADHD: koffie?

Een groep neurowetenschappers stelt voor om cafeïne te gebruiken om sommige symptomen van ADHD te verlichten. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, of ADHD, is een psychiatrische aandoening waarvan het aantal diagnoses de afgelopen twintig jaar enorm is toegenomen. De huidige schattingen suggereren dat deze stoornis tussen 2 en 5 procent van de kinderen in westerse landen treft.

Maar de behandeling is nog steeds controversieel. Een team van deskundigen van de Universitat Oberta de Catalunya (UOC) heeft de mogelijkheid bestudeerd om cafeïne op te nemen in het therapeutisch arsenaal dat wordt gebruikt om sommige symptomen van ADHD te verlichten. Dat lijkt gek, drukke kinderen helpen met een stof die ze nog actiever maakt. Maar bij dieren lijkt het aan te slaan.

De onderzoekers zagen bij dieren een verhoogde aandachtsspanne, verbeterde concentratie, leervoordelen, en verbeteringen in sommige soorten geheugen. Een van de grote problemen is dat kinderen zich niet kunnen concentreren en snel afgeleid zijn. Koffie lijkt dus in ieder geval een deel van het probleem op te lossen, schrijven de wetenschappers in het vakblad Nutrients.