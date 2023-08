Niet sterven is heel makkelijk

Hoe meer iemand wandelt, hoe lager het risico om vroegtijdig aan verschillende ziekten te overlijden. Wetenschappers deden een internationale metastudie met in totaal bijna 227.00 deelnemers en zagen dat lopen heel goed is voor de gezondheid. Het aantal benodigde stappen is echter lager dan eerder werd aangenomen. Slechts 4000 stappen per dag zijn genoeg om het aantal sterfgevallen aanzienlijk te verminderen.

Maar het kan nog minder. Uit de studie blijkt dat 3.967 stappen per dag het risico om eerder aan een ziekte te overlijden al verkleinen. Het risico om te sterven aan hartziekten neemt al af met 2.337 stappen. Met elke vijfhonderd tot duizend extra stappen neemt het risico om te overlijden aan een ziekte of hart- en vaatziekte nog verder af.

Een bovengrens lijkt er niet te zijn. De onderzoekers, van de Medische Universiteit van Lodz in Polen ontdekten dat zelfs bij 20.000 stappen per dag de gezondheidsvoordelen bleven toenemen. Volgens het onderzoek is er nog geen bovengrens bekend, maar waren er slechts beperkte gegevens beschikbaar over mensen die meer dan 20.000 stappen doen.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is onvoldoende lichaamsbeweging wereldwijd de vierde doodsoorzaak, met 3,2 miljoen sterfgevallen per jaar als gevolg. De pandemie leidde tot een afname van lichamelijke activiteit en we zijn nog niet terug op het oude niveau, zagen de Polen ook.