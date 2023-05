Niet eerder gezien: ster eet planeet

Astronomen hebben voor het eerst gezien hoe een stervende ster een van zijn omringende werelden opslokt. Hoewel over dit verschijnsel al lang een theorie bestaat, was het nog nooit waargenomen.

Nu konden astronomen nu eindelijk zien wat er met een planetenstelsel gebeurt als de ster zijn dramatische doodsstrijd begint, waarbij zij honderden keren zo groot wordt als zij oorspronkelijk was. Daarbij slokt ze alles in de buurt op, voordat de boel explodeert.

Eerdere waarnemingen hebben de stadia vlak voor en vlak na zo’n vernietiging van een planeet vastgelegd. Maar dit is de eerste keer dat de hele gebeurtenis op slechts 12.000 lichtjaar van de aarde is vastgelegd. De ster snel nam in helderheid toe met een factor honderd, voordat zij snel vervaagde tot een baken van infrarood licht. Ooit gaat dit ook met onze zon en onze planeet gebeuren.