Niet één maar twee meteorieten zijn de dino-killers

Chicxulub, de meteoor die ervoor zorgde dat bijna alle dinosaurussen zijn uitgestorven, was waarschijnlijk niet alleen. Voor de kust van West-Afrika hebben wetenschappers de restanten gevonden van een enorme krater. Met een doorsnede van 8,5 kilometer. Die krater hebben ze Nadir genoemd.

Het team denkt dat de krater in dezelfde periode is ontstaan als de inslag van “collega” Chicxulub. Als dit correct is, dan hebben de dinosaurussen hun uitsterven te danken aan twee meteoren.

Krater Nadir bevindt zich onder 1 kilometer water in de Atlantische Oceaan, vlakbij Guinee. Op basis van berekeningen zou deze tweede meteoor een diameter hebben gehad van 400 meter. Dit zou een enorme aardbeving hebben veroorzaakt, 7 op de schaal van Richter. En een mega-tsunami van honderden meters hoog.

De impact van de Nadir-inslag is kinderwerk vergeleken met Chicxulub, want die die had een doorsnede van 10 kilometer. De invloed van Nadir was dus niet wereldwijd merkbaar.

Nadir is 66 miljoen jaar oud. Het is zelfs mogelijk dat de meteoriet ooit één geheel vormde met Chicxulub. Een speculatie is dat ze uit elkaar getrokken zijn door de zwaartekracht, toen ze eerder (dus nog vòòr de inslag) langs de aarde raasden.

De onderzoekers willen het zeker weten, of Chicxulub een “zusje” heeft. Ze gaan dus zoek naar geld om een steen-monster te halen uit de Nadir-krater in West-Afrika. De plannen liggen nu op tafel om in 2024 te gaan boren.