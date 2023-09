Neusharen winnen wetenschapsprijs

Heb je in je linkerneusgat evenveel haren als in je rechter? Misschien niet een vraag die je dagelijks probeert te beantwoorden. Toch heeft een team van wetenschappers uit de VS, Canada, Iran en Vietnam er onderzoek naar gedaan. Ze hebben kadavers gebruikt om de neusharen te tellen.

Om de clou maar gelijk weg te geven: ze vonden ongeveer 110 tot 120 haren per neusgat. Meestal zat er een paar haren verschil tussen beide gaten.

Dit onderzoek heeft een van de jaarlijkse IgNobel prijzen gewonnen. Die gaan naar wetenschappelijk onderzoek dat je laat lachen, maar toch heel nuttig is. Het tellen van neusharen zegt bijvoorbeeld iets over symmetrie van het menselijk lichaam. Onze twee helften zijn nooit helemaal gelijk, maar wel bijna.

Andere onderzoeken die een dergelijke prijs wonnen gingen over het gebruik van Frankenstein dode spinnen, het likken aan stenen door geologen en hoe seks tussen ansjovissen zorgt voor wervelingen in het water. Traditioneel werden de prijzen uitgereikt door echte Nobelprijswinnaars. Het onderzoek naar neuspeuteren viel buiten de prijzen.