Neuroten geloven vaak in ‘het lot’

Voel je dat dingen zijn voorbestemd? Dat je naar het casino moet omdat vrijdag je geluksdag is? Dan ben je waarschijnlijk ook aardig neurotisch en niet zo gelukkig. Nieuw onderzoek van de universiteit in het Britse Bath brengt een opmerkelijk verband aan het licht tussen geloven in het lot en persoonlijk geluk.

Tijdens een onderzoek onder 844 proefpersonen zagen ze dat zij die geluk zien als een externe factor vaak meer gespannen, negatief en neurotisch zijn. In hun leven zijn ze afhankelijk of het ‘lot’ of het ‘geluk’ hun kant kiest, zonder dat ze er iets aan kunnen doen. Mensen die hun eigen geluk maken, bijvoorbeeld door zich goed voor te bereiden op een sollicitatiegesprek, zijn meer ontspannen en optimistisch.

Volgens de onderzoekers maakt een neurose je afhankelijk van het lot, en niet andersom. Neuroten en negatief ingestelde mensen zien de keren dat ze ergens in slaagden als puur toeval, ze plaatsen dat buiten zichzelf. Dat gevoel van machteloosheid maakt ze ongelukkig, vandaar die negatieve levenshouding, schrijven de onderzoekers in Current Psychology.