Net echt: een “buitenaardse” basis op aarde!

Een geheime basis van aliens, midden in de woestijn. Dat zou je kunnen denken, maar schijn bedriegt. Want buitenaardse wezens zijn er niet aan te pas gekomen. Het is het nieuwe complex van het Ministerie van Defensie van Egypte. Op 40 kilometer van Cairo.

De bouw begon in 2016. Het unieke complex doet denken aan een gigantisch wiel met spaken. Ze noemen het de “Octagon”, want het zijn acht gebouwen. En twee in het midden. In Amerika hebben ze het Pentagon – het enorme vijfhoekig gebouw van het Amerikaanse Ministerie van Defensie – maar die is lang niet zo futuristisch qua ontwerp als de Egyptische “collega”.

De “ruimtebasis” herbergt de hoofdkwartieren van de Egpyptische luchtmacht, landmacht en marine. De gebouwen zijn met elkaar verbonden via tunnels. De architecten hebben rekening gehouden met een mogelijke aanval: tien losse gebouwen op ruime afstand van elkaar zijn minder kwetsbaar dan één mega-grote constructie.

Het hypermoderne “Octagon” is onderdeel van een enorm bouwproject in Egypte. Een complete stad, inclusief wolkenkrabbers en een vliegveld, verrijst midden in de woestijn. De kosten lopen in de tientallen miljarden euro’s. De financiers zijn buitenlandse investeerders, Arabische golfstaten en China.