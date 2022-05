‘Nederland moet worden geëvacueerd’

Nederland heeft geen toekomst. We kunnen beter gaan uitkijken naar een ander stukje wereld. Dat zegt Petteri Taalas, secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) van de Verenigde Naties. Ook Londen moet volgens hem worden verplaatst naar een andere locatie. De stijgende zeespiegel zal alles verzwelgen.

Taalas maakte zijn opmerkingen in een interview met het Oostenrijkse persbureau APA. Hij denkt dat Oostenrijk wel Nederlanders kan opvangen. We zijn overigens niet de enige in de gevarenzone. Ook in stedelijke gebieden als Los Angeles, Kopenhagen en Singapore loopt het zeewater straks door de straten.

Maar Nederland heeft als natie onder de zeespiegel het grootste probleem van allemaal. We zullen ‘vertwijfeld’ strijden tegen het wassende water, maar tevergeefs. Taalas ziet voor het einde van de eeuw ook vrijwel alle gletsjers in de Alpen verdwijnen. Alleen de hoogste ijsmassa’s zullen de opwarming overleven. Het draagt nog verder bij aan een stijging van het water.

Kunnen we de ramp nog stoppen? Talaas denkt dat het mechanisme dat ons zal doen verdwijnen al in werking is gezet. Alleen rigoureuze maatregelen kunnen de aarde nog redden. Zoals het pompen van as in de hogere atmosfeer om zonlicht tegen te houden. Dat gebeurt soms bij vulkaanuitbarstingen en koelt een jaar of langer het klimaat. Dat gaat tien miljard dollar per jaar kosten, heeft Talaas al becijferd.