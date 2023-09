Nasa: we weten heel weinig over UFO’s

De schaarste aan hoogwaardige waarnemingen van UFO’s maakt wetenschappelijke conclusies over hun oorsprong vrijwel onmogelijk. NASA heeft daarom een onafhankelijk team samengesteld van zestien wetenschappers met als hoofddoel NASA te adviseren over UFO’s, of UAP zoals ze nu worden genoemd.

Dit team heeft eerste resultaten bekendgemaakt.

Het belangrijkste nieuws na een jaar onderzoek is dat Nasa geen aanwijzingen heeft dat UFO’s waargenomen op aarde een buitenaardse oorsprong hebben. Voor een gering aantal meldingen (2 tot 5 procent) is echter ook geen andere verklaring te geven. Ze kunnen buitenaards zijn, maar ook aards, wellicht van een land of bedrijf dat technologie bezit die niet algemeen bekend is. Deze kleine groep meldingen gaat Nasa beter onderzoeken.

Nasa zegt geen vooropgezet plan te hebben om een eventuele buitenaardse origine van UFO’s te bewijzen of te ontkrachten. Er is nog veel onbekend, daarom heeft Nasa een heuse directeur aangesteld die het verdere onderzoek moet gaan leiden naar onverklaarbare vliegende objecten. De onderzoekers van de ruimtevaartorganisatie zullen daarbij worden geholpen door kunstmatige intelligentie, die miljoenen beelden van de hemel moet gaan afzoeken naar onbekende vliegende objecten.

Directeur van Nasa Bill Nelson verklaarde op de persconferentie dat zijn organisatie nog een bewoonbare planeet zoals de aarde in het heelal heeft ontdekt. Hij zegt wel dat hij gelooft dat er ander leven is, gezien het enorme aantal sterren en sterrenstelsels in het heelal. En Nasa zal dat ontdekken, voorspelde hij.