Nasa vindt organisch materiaal op Mars

Robotkarretje Perseverance heeft op de locatie van een oude rivierdelta organisch materiaal gevonden. Het betekent dat er grote kans is dat er ooit leven op Mars is geweest. Het gebied, de Jezero Krater, was waarschijnlijk een meer en vormde 3,5 miljard jaar geleden een potentieel bewoonbare omgeving.

Perseverance begon achttien maanden geleden aan een missie om sporen van leven te vinden op Mars. Deze vondst is een doorbraak, vooral omdat het gaat om flinke hoeveelheden organisch materiaal. Na 2030 moet Perseverance deze monsters terug sturen naar aarde voor nader onderzoek.

De 45 kilometer brede Jezero Krater is van groot belang voor NASA-wetenschappers. Het waaiervormige geologische object, waar ooit een rivier in een meer srtoomde, bevat zeer oude lagen sedimentair gesteente. Het geeft dus een inkijkje in de vroege geschiedenis van de planeet. Perseverance heeft die lagen nu aangeboord (foto) om meer te leren over het verleden van Mars.

Daarvoor gebruikt het karretje onder andere een laser. Die kan aan de reflectie van licht zien hoe een steen is opgebouwd en wat voor sporen deze bevat. Bij dat onderzoek is het organisch materiaal gevonden. In dit geval koolstofverbindingen; die hoeven niet te betekenen dat er leven was, ze kunnen ook via een chemisch proces zijn ontstaan.

Maar de hoeveelheid en de plek geeft Nasa hoop dat ze nu wel de jackpot hebben.