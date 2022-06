Nasa vindt inslagkraters mysterieuze raket op de maan

Een Nasa-sonde in een baan rond de maan heeft de crashplaats gevonden van de mysterieuze raket die op 4 maart 2022 op onze satelliet te pletter sloeg. De Lunar Reconnaissance Orbiter vond niet één maar zelfs twee inslagkraters. Dit stelt astronomen voor een nieuw mysterie om te ontrafelen.

Waarom een dubbele krater? Welk ruimtevaartuig heeft de klap veroorzaakt? Nasa denkt dat de klap zo hard geweest kan zijn dat een deel van het ding dat insloeg is afgeketst en iets verderop definitief neer is gekomen. Blijft de vraag welk menselijk object een deuk in de maan heeft gemaakt.

De Amerikanen zijn steeds meer overtuigd dat het een trap van een Chinese Chang’e 5-T1 raket is geweest. En wel eentje die al in 2014 is gelanceerd en niet naar de aarde terug is gevallen. Het ding moet in de zwaartekracht van de maan terecht zijn gekomen en uiteindelijk op het oppervlak uit elkaar zijn gespat.

China heeft dat altijd ontkend. Ze zeggen dat deze raket wel terug is gevallen naar aarde en in de oceaan terecht is gekomen.