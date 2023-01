Nasa gaat atoomraket bouwen

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat samen met het Amerikaanse ministerie van Defensie Marsraketten met nucleaire aandrijving ontwikkelen. Een dergelijke raket moet rond 2027 klaar zijn om te testen. Het is de bedoeling om atoomkracht in te zetten voor toekomstige bemande missies naar Mars. Reizen op nucleaire energie zou de vluchttijd aanzienlijk verkorten, zegt NASA.

Het gebruik van een nucleaire thermische raket zou een snellere reistijd mogelijk maken en dus het risico voor de astronauten verminderen. Dat is essentieel voor bemande missies naar Mars, heeft Nasa laten weten, omdat voor langere vluchten meer voorraden en robuustere systemen nodig zijn.

De technologie achter de raket is niet nieuw en al eerder getest. Centraal in het ontwerp is een speciale kernreactor om extreem hoge temperaturen te genereren. Een motor brengt de door de reactor opgewekte warmte over op een vloeibare stuwstof, die daardoor uitzet en via een straalpijp wordt uitgestoten om het ruimtevaartuig voort te stuwen.

Nucleaire thermische raketten kunnen volgens de NASA minstens drie keer zo efficiënt zijn als de conventionele chemische voortstuwingssystemen die momenteel in gebruik zijn. Zo kun je in ongeveer een half jaar naar Mars reizen.