Nasa fotografeert ‘per ongeluk’ zwart gat

In eerste instantie dachten NASA-astronomen dat ze naar een lichtstraal van een satelliet keken die hun satellietfoto in de ruimte besmeurde. Maar in werkelijkheid keken ze naar iets dat veel groter en indrukwekkender was. Om maar te zwijgen van gevaarlijker.

De streep was namelijk het spoor van vernietiging door een zwart gat dat met immense snelheid door het heelal raast. Het gaat zelfs zo snel dat het in slechts veertien minuten van de aarde naar de maan kan reizen. Gelukkig is deze veelvraat zeer ver van ons verwijderd.

Het ligt nabij een cluster van zeven sterrenstelsels. Die bevinden zich op 30 miljard lichtjaar afstand. Met de James Webb telescoop zijn ze voor het eerst in kaart gebracht. Het licht van deze verre sterrenstelsels heeft miljarden jaren nodig om de aarde te bereiken, wat betekent dat wetenschappers de sterrenstelsels hebben gefotografeerd zoals ze er 650 miljoen jaar geleden zouden hebben uitgezien.