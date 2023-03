Nasa: enorme Pisa-asteroïde kan inslaan op Valentijnsdag

NASA heeft gewaarschuwd dat een enorme asteroïde op Valentijnsdag in 2046 de aarde kan treffen. Het ding heet 2023 DW en er is een kans van één op 560 dat hij inslaat op 14 februari om 16.44 uur. Waar de klomp zal vallen is nog niet bekend. De voorspelde inslagzones bevatten onder andere de Indische Oceaan, de Stille Oceaan en de west- tot de oostkust van de VS.

De inslag van de asteroïde zal dezelfde kracht hebben als de Tunguska meteoriet een dikke eeuw geleden. Bij de inslag in Siberië kwam het equivalent van twaalf ton TNT vrij. Als een dergelijk stuk ruimtepuin op een stad neerkomt – New York en Los Angeles lopen gevaar – dan zal dat miljoenen doden tot gevolg hebben.

Nasa heeft de asteroïde net ontdekt en moet veel van de data nog analyseren. Pas als het brok dichterbij de aarde komt, kunnen specialisten een betere voorspelling doen of en waar het aarde zal raken. Nasa heeft ook recentelijk aangegeven in staat te zijn grote objecten op ramkoers met aarde te kunnen vernietigen.

Het is vooral de omvang van 2023 DW die de mensen van Nasa zorgen baart. Zou je het ding op het aardoppervlak neerzetten, dan is het bijna even hoog als de toren van Pisa.