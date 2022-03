Nasa begint aan Space Sexology

Nasa begint een bijzonder project. Hoe is het om geslachtsgemeenschap te hebben in de ruimte? Wat voor kinderen komen daarvan? Hoe doe je ‘het‘ als er geen zwaartekracht is om je tegen af te zetten? Space Sexology noemen ze het onderzoekstraject.

Tot nu toe was seks in de ruimte een taboe. Of het ooit is gebeurd, is een goed bewaard geheim. De roddel is dat de Sovjet-kosmonauten Valeri Polyakov en Elena Kondakova het ooit deden aan boord van het Mir ruimtestation. Op aarde kregen ze jaren na hun ruimteverblijf een kind.

Ook is bekend dat de Sovjets hun mannelijke ruimtereizigers op verzoek een plastic pop meegaven naar de ruimte. Voor recreatieve doeleinden.

Maar nu wil Nasa het echt gaan bestuderen, waar wetenschappers al jaren voor pleiten. Een groep Canadese academici publiceerde vorig jaar over dit thema en riepen Nasa op om er verder mee te gaan. Dat gaat nu gebeuren, hoewel de details van het programma nog moeten worden uitgewerkt.

De nadruk zal liggen op langere ruimtereizen, naar Mars bijvoorbeeld. De andere focus is voortplanting, want wat als een vrouw zwanger raakt onderweg? Kan het eigenlijk wel, een kind krijgen in de ruimte? Veel vragen, voorlopig nog geen antwoorden.