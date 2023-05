Naar je werk gaan is slecht voor je

Je doet het waarschijnlijk iedere ochtend. En dan aan het einde van de middag nog een keer: forenzen. Zweedse onderzoekers hebben nu vastgesteld dat het erg slecht is voor je gezondheid. Hoe verder je moet, hoe slechter. Epidemiologen van de universiteit van Stockholm zeggen dat Corona wat dat betreft juist goed was voor de gezondheid, omdat mensen toen veel thuis werkten.

Zij ontdekten dat meer dan drie kilometer forenzen de kans vergroot op lichamelijke inactiviteit, overgewicht en slechte slaap. Dit kan het gevolg zijn van weinig tijd om te bewegen of van stress die de slaap bemoeilijkt. Ook blijkt dat forenzen meer kans hebben op schadelijke drinkgewoonten, zoals ’s ochtends als eerste drinken om hun zenuwen te bedwingen of een kater te verwerken. Dat laatste geldt vooral bij werknemers met een hoge sociaal-economische status.

De magische grens lijkt drie kilometer te zijn. Als je daaronder blijft, kun je naar werk fietsen of lopen en heb je gelijk beweging. Er blijft bovendien genoeg tijd over voor sport en het bereiden van een gezonde maaltijd. Maar het belangrijkste lijkt dat je minder stress hebt. De file of vertraagde treinen, het levert nogal wat ellende op voor grote delen van de bevolking.