Mysterieuze ruimte in piramide Gizeh

Techniek uit de ruimtevaart moet eindelijk antwoord geven op een paar grote vragen over de grote piramide van Gizeh in Egypte. Archeologen van de Cornell universiteit willen de complete piramide scannen met apparatuur die wetenschappers normaal gebruiken om naar zeer zwakke sterren in de ruimte te zoeken. Zo willen ze twee ruimtes in kaart brengen, bovenin het bouwwerk.

Dat die ruimtes er zijn, weten we door een eerdere scan, waarbij in 2017 het verval van kosmische deeltjes binnenin de piramides werd gemeten. Dat gaf aan dat er twee gaten zitten in het binnenste, waarvan de grootste waarschijnlijk rond de 30 meter lang en 6 meter hoog is. Maar wat is het precies? En wat zit erin?

Een scan die honderd keer zo gevoelig is als de vorige uit 2017 moet daar antwoord op geven. Wetenschappers hopen dat de grote ruimte zou kunnen leiden naar de geheime grafkamer van farao Khufu (regeerperiode circa 2551 tot 2528 voor Christus), voor wie de Grote Piramide oorspronkelijk is gebouwd.

Eerdere tests van deze scan – die drie jaar gaat duren – toonden zelfs objecten binnen grafkamers aan. Dergelijke details zijn geen onnodige luxe, als je op zoek gaat naar een legendarische farao.