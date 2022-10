Mysterieus spionagevliegtuig boven Seattle

Al negen dagen draait een geheimzinnig spionagevliegtuig rondjes boven de Amerikaanse stad Seattle. Zelfs het ministerie van Defensie weet niet wat het toestel aan het doen is.

Hij vliegt vanaf civiele vliegvelden en zijn call sign is “SPUD21” (spud betekent aardappel). Geheel grijs gespoten, met alleen een serienummer van de US Air Force op de staart. Het is een CASA CN-235 transport-toestel, tjokvol met surveillance apparatuur. En veel antennes.

Het toestel heeft een afweer-systeem. De CASA kan namelijk flares (soort lichtkogels) afschieten om hittegevoelige raketten op een dwaalspoor te brengen. Een koepel achter de vleugel zorgt voor satelliet-communicatie.

Maar er zitten nog veel meer gadgets op het toestel. Speciale camera’s – ook infrarood – om het slagveld in beeld te brengen. Met een groothoeklens, zodat je nog meer kunt zien. En via de data-verbinding kunnen analisten op de grond ook meekijken.

Er is ook een WAAS camera-systeem. WAAS betekent Wide Area Augmentation System. Zo kun je een groot gebied, bijvoorbeeld een kleine stad, continu in de gaten houden. Drones zoals de MQ-9 Reaper beschikken ook over WAAS.

Waarschijnlijk is de vlucht uitgevoerd in opdracht van inlichtingendienst CIA of JSOC (Joint Special Operations Command). Of ze zijn nieuwe surveillance apparatuur aan het testen.

De CASA maakt deel uit van het geheime 427th Special Operations squadron van de Amerikaanse luchtmacht.