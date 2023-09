Mysterie: wat is dit?

Net als je denkt dat je de aarde kent, verbaast onze planeet weer. Nu met een… Tja, wat eigenlijk? Het ding, door wetenschappers ‘blob‘ genoemd, komt uit zee. Op ruim drie kilometer diepte zagen oceanografen het uit een rotswant steken. Een onderwaterrobot nam het mee naar de oppervlakte.

De blob lijkt biologisch van aard. De hypothese van de onderzoekers van de NOAA Ocean Exploration is dat het gaat om een soort zak waarin een ei of eitjes van een onbekende soort zitten. Welk zeedier dat ook is, het gaat niet om een klein wezentje. Daarvoor is deze zak te groot. De vraag is natuurlijk of dat dier niet kwaad gaat zijn dat de zak is meegenomen.

Opvallend is vooral de gouden kleur. Die is bij andere eizakken nog niet waargenomen. Samen met de maat leidt dat tot speculatie over welk dier het kan zijn. Hebben de onderzoekers per ongeluk een soort Godzilla van nageslacht berooft?