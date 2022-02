Mysterie! Is Indiana Jones schedel echt?

Een eeuwenoude, langwerpige, kegelvormige schedel met een mogelijk metalen implantaat. Dat vormt momenteel een van de grootste mysteries van de archeologie. Het zou een van de vroegste bewijzen kunnen zijn van een chirurgisch implantaat uit de oudheid. Of het zou een moderne vervalsing kunnen zijn.

Dat de schedel, die aan het Museum of Osteology in Oklahoma City is geschonken, een kegelvorm heeft, is niet ongewoon. Peruanen stonden in de oudheid bekend om het vervormen van kinderhoofden met banden tijdens de ontwikkeling om de kenmerkende vorm te bereiken.

Het metalen implantaat in deze schedel is echter hoogst ongebruikelijk. Het zou, indien echt, een unieke vondst uit de oude Andeswereld kunnen zijn. Het gat dat het metaal afdekt is mogelijk ontstaan door trepanatie. Dat is het aanbrengen van een opening in iemands schedel om te proberen een verwonding of een medische aandoening te behandelen.

Dat deden de oorspronkelijke inwoners van Latijns-Amerika al – die deden ook gekkere dingen – dus heel mal zou dit stuk ijzer niet zijn. Sommige wetenschappers denken dan ook dat het echt is. Anderen blijven sceptisch. Onderzoek aan het metaal moet uitwijzen wie gelijk heeft.