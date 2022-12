mRNA-vaccin: einde van de griep?

Griepvirussen zijn zeer veranderlijk en dat vormt een grote uitdaging voor de fabrikanten van vaccinaties. Ze werken namelijk alleen goed als het vaccin, dat elk jaar voor het griepseizoen wordt vastgesteld, daadwerkelijk beschermt tegen de dominante stammen van dat jaar. Een nieuw in de VS ontwikkeld mRNA-vaccin wekte bij dierproeven op fretten een immuunrespons op tegen alle twintig bekende influenzavarianten.

Onderzoekers van de Perelman School of Medicine van de Universiteit van Pennsylvania heeft nu in studies met dieren een combinatievaccin getest dat genetisch materiaal (mRNA) bevat van alle twintig bekende hemagglutininetypes van influenza A- en B-virussen. Hemagglutinine is het eiwit van de influenzavirussen waarop het menselijk immuunsysteem na infectie of vaccinatie met een afweerreactie reageert.

Het mRNA-nanopartikelvaccin werd precies zo gemaakt als de goedgekeurde mRNA-vaccins tegen Covid-19 van Pfizer en Moderna en werkt bij proefdieren. De concentratie antilichamen in het bloed was zelfs na 118 dagen niet gedaald. Dit zou dus gelijk staan aan een bescherming voor één griepseizoen, melden de onderzoekers in het tijdschrift Science.

De griep is een ernstige ziekte, tijdens een kleine uitbraak gaan in Nederland in een jaar enkele duizenden mensen dood aan influenza. Vaak ouderen of mensen die al een aandoening hebben. Door hen te vaccineren zou het aantal sterfgevallen flink naar beneden kunnen.