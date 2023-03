Moeder Da Vinci was slavin

Een Italiaanse historicus heeft opmerkelijk nieuws ontdekt over Leonardo da Vinci. De superuitvinder, kunstenaar en wetenschapper was de zoon van een slavin. Die kwam uit de Kaukasus, Leonardo heeft daarmee een opmerkelijke geschiedenis gekregen, met DNA uit een heel ander deel van de wereld.

Historicus Carlo Vecce van de universiteit van Napels ontdekte in een archief in Florence het document waarmee de vader van Leonardo de jonge Caterina vrijkocht. Hij trouwde met haar en zij zou hem een zoon schenken, Leonardo. Zij was een Circassische, een volk dat leefde in het grensgebied van het huidige Rusland en Georgië.

Circassiërs waren geliefd als slaven. Ze waren sterk en gedisciplineerd. Door verschillende oorlogen waren ze uit hun eigen gebied verdreven, wat ze kwetsbaar maakte. Het is dan ook niet gek dat de Piero da Vinci op de markt in Venetië een leuke Circassische kon kopen. Hij maakte haar tot vrije vrouw door middel van een notarisakte. Die is nu opgedoken.

Deze onthullingen zijn te vinden in de roman Il sorriso di Caterina (De glimlach van Caterina) van Vecce. De filoloog, renaissancehistoricus en docent heeft tientallen jaren van onderzoek gewijd aan de figuur en het werk van da Vinci.