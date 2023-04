Moderna: binnen zeven jaar vaccin tegen kanker

Binnen zeven jaar kunnen mensen zich laten inenten tegen kanker. Dat heeft farmaciefirma Moderna laten weten. Ze werken aan een dergelijke vaccin en zien dat de ontwikkeling goed gaat. De Coronapandemie heeft een impuls gegeven aan de innovatie in de wetenschap. Het wijdverbreide gebruik van mRNA-vaccins versnelt de hoop dat er binnen afzienbare tijd vaccins tegen allerlei ziektes op de markt kunnen komen.

Al enige tijd beschouwen wetenschappers de mRNA-technologie ook als hoop voor de toekomst in de kankertherapie. Er is zelfs een wedloop uitgebroken voor de volgende medische doorbraak. Nadat het farmaceutische bedrijf Biontech een samenwerkingsovereenkomst had gesloten met de Britse gezondheidsdienst, is nu ook het Amerikaanse bedrijf Moderna in het offensief.

Moderna ziet mRNA als de sleutel voor nieuwe behandelingen van verschillende vormen van kanker, hart- en vaatziekten en auto-immuunziekten. De technologie kan het immuunsysteem stimuleren om kankercellen te herkennen en te vernietigen. Het is ook mogelijk om met één enkele injectie meerdere infecties van de luchtwegen te bestrijden. Zo worden kwetsbare mensen tegelijkertijd tegen Covid of griep.

Alle studies naar vaccins zijn ‘veelbelovend’ zegt Moderna. Vooral dankzij Corona. Onderzoekers zeggen dat een proces van normaal vijftien jaar in slechts achttien maanden kan worden afgewikkeld.