Mobieltje slecht voor ontwikkeling kind

Als kinderen jonger dan één jaar geregeld elektronische apparaten met een scherm gebruiken, zoals mobieltjes, kan dit hun motorische en mentale ontwikkeling vertragen. Dat blijkt uit een recent onderzoek uit Japan. Ze communiceren minder en vinden het moeilijker om eenvoudige taken op te lossen tijdens het spelen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwt al een tijd voor het gebruiken van mobieltjes en andere apparaten door kinderen. Onder de vier jaar zouden ze helemaal nog geen schermpjes moeten zien. Maar de praktijk is anders. Slechts één op de vier kinderen onder de twee jaar in ontwikkelde landen brengt daadwerkelijk helemaal geen tijd door voor een scherm, en slechts een derde van alle kinderen tussen de twee en vijf jaar kijkt niet langer dan één uur per dag.

De studie uit Japan, gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Pediatrics, laat de negatieve effecten zien van te veel tijd doorbrengen met een mobiele telefoon. Als kinderen jonger dan één jaar regelmatig voor de televisie, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst, blijkt later dat ze een ontwikkelingsachterstand hebben. Ze communiceren minder, hun motoriek is minder ontwikkeld en ze zijn trager en minder vaardig in het oplossen van eenvoudige taken.