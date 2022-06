Mobiele telefoon leidt niet tot hersentumor

Dat mobiele telefoons ongevaarlijk zijn, is al keer op keer bewezen. Maar, zo roepen critici iedere keer, hoe zit het met de lange termijn? Een nieuwe studie heeft eindelijk ook die vraag beantwoord door naar mobieltjes gebruik sinds 1996 te kijken.

En het antwoord is nog steeds hetzelfde: mobiele telefoons zijn veilig. Ook op lange termijn. Je kunt er alleen aan verslaafd raken en dat doet gekke dingen met je.

De studie is uitgevoerd door het internationale kankeronderzoekscentrum IARC. Ze deden onderzoek onder 800.000 Britse vrouwen. Die geven sinds 1996 aan of en hoe vaak ze een mobieltje gebruiken. Ook geven de vrouwen aan welke gezondheidsklachten ze hebben.

Van de bijna miljoen vrouwen kregen 3300 de afgelopen 26 jaar een hersentumor. Dat is een normaal getal in een dergelijke grote populatie. Of ze de tumor kregen was niet afhankelijk van de intensiteit van hun mobieltje-gebruik. Ook vrouwen die vrijwel niet bellen of appen kregen tumoren.

Mobiele telefoons zijn in de loop der jaren steeds minder straling gaan afgeven. Ze waren al veilig, maar zijn nu nog veiliger – wees alleen voorzichtig bij een selfie. De straling is niet genoeg om het erfgoed in de hersens te kunnen beïnvloeden om bijvoorbeeld kankercellen aan te gaan maken.