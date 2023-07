Miljoen Amerikanen ‘vermist’

Het is het machtigste land ter wereld. En een van de rijkste. Maar de Verenigde Staten hebben een groot probleem. Een miljoen inwoners worden vermist. Althans, zo omschrijft een nieuwe studie van Boston University hun lot. Want we weten wel degelijk waar ze zijn: op de begraafplaats.

De studie keek naar de sterftecijfers van Amerikanen en vergeleek die met de statistieken van andere landen. Daaruit bleek dat een miljoen dode Amerikanen nog hadden geleefd als ze in een ander land hadden geleefd. Zelfs naar Canada migreren verhoogd voor Amerikanen de kans om oud te worden drastisch.

Het gaat niet om één of twee extra jaren lang na pensionering, het zijn vooral 15 tot 44-jarigen die vaak sterven in de VS. En dan vooral uit minderheden. Amerikaanse indianen hebben bijvoorbeeld een acht keer hogere mortaliteit dan Nederlanders. Maar ook blanke inwoners van het land sterven onnodig voor hun tijd. Twee derde van de vermisten behoort tot die groep.

Tijdens Corona stierven in verhouding ook meer Amerikanen dan Europeanen of Australiërs. Maar de trend van te vroeg sterven is veel ouder, al vier decennia terug begonnen Amerikanen eerder dood te gaan dan mensen in andere ontwikkelde landen.

Overmatige sterfte in de Verenigde Staten is in verband gebracht met drugs, verwondingen door vuurwapens, auto-ongelukken, cardiometabole aandoeningen en roken.