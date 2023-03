Milanezen al 2000 jaar exact even lang

Europeanen zijn al anderhalve eeuw bezig met een groeispurt, we worden steeds langer. En geen volk is sneller en meer gegroeid dan de Nederlanders. Rons 1860 was een gemiddelde Nederlandse man slechts 1,67 meter; nu 1,83 meter. Maar we zijn niet de enigen, alle volkeren op ons continent zijn de hoogte ingeschoten, hoewel Zuid-Europeanen nog steeds korter zijn dan in het noorden.

Maar er is een grote, opmerkelijke uitzondering op deze regel. De inwoners van de stad Milaan zijn nu net zo lang als tweeduizend jaar geleden. Dat zeggen onderzoekers van de Università degli Studi di Milano in een wetenschappelijk artikel, gepubliceerd in het vakblad Scientific Reports.

Ze onderzochten de skeletten van 549 mannen en vrouwen uit vrijwel alle eeuwen. Alle botten gingen langs de meetlat, waaruit de conclusie kwam dat Milanese mannen gemiddeld 168,5 centimeter groot waren; vrouwen 157,8 centimeter. Die gemiddelden zijn zeer stabiel over de eeuwen, het maakt voor je lengte niet uit of je in Milaan in de dertiende of twintigste eeuw leefde.

In de rest van Europa beschrijft de gemiddelde lengte van mensen een U-bocht. Zo’n vijftienhonderd jaar geleden waren we best lang, daarna begon het grote middeleeuwse krimpen, waarna we vanaf de negentiende eeuw weer groeiden. Niet in Milaan. Volgens de onderzoekers komt dat omdat Milaan altijd een goede plaats is geweest om te wonen. Omringd door rijke landbouwgebieden en goede visgronden.

Maar als belangrijkste factor noemen ze het feit dat de stad altijd openbare ziekenhuizen heeft gehad. Daar kon rijk en arm terecht, waardoor de bevolking gezonder was dan in de rest van Europa.