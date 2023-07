Middellandse Zee steeds zouter

Onderzoekers zeggen dat de Middellandse Zee zouter wordt. Dat komt omdat de watertemperatuur in de westelijke Middellandse Zee de afgelopen eeuw met ongeveer twee graden is gestegen; op sommige plaatsen, zoals aan de Spaanse Costa Brava, zelfs met drie graden. De opwarming laat meer water verdampen en dat verhoogt het zoutgehalte.

Wetenschappers van het Spaanse instituut voor marien onderzoek ICM-CSIC ontdekten het toegenomen zoutgehalte. De conclusie is gebaseerd op gegevens van de afgelopen dertig jaar; de toegenomen zoutgehaltes werden gemeten in alle waterdieptes. Het zoutgehalte van de Middellandse Zee is nu flink hoger dan dat van de Atlantische Oceaan.

De uitwisseling van water met de Atlantische Oceaan is zeer beperkt omdat de Straat van Gibraltar slechts een zeer smalle verbinding is. Bovendien blijkt de zeespiegel gemiddeld met ongeveer 2,8 millimeter per jaar te stijgen, omdat warmer water uitzet. Sinds de jaren 1990 is een duidelijke versnelling in deze ontwikkeling waargenomen.

Veel vis- en plantensoorten in de Middellandse Zee kunnen niet tegen de verzilting en sterven uit. Ze leden al enorm door ver vervuiling. Andere soorten dringen juist binnen via het Suezkanaal, ze vinden het zout heerlijk. Daardoor verandert de visstand in de zee. Voordeel is dat schepen zwaarder kunnen laden, door het vele zout hebben ze meer drijfvermogen.