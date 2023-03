Mexicaanse president ziet spoken

De Mexicaanse president heeft een foto gedeeld van wat volgens hem een alux lijkt te zijn. Dat is een elfachtig wezen uit de Maya-folklore. Andres Manuel Lopez Obrador plaatste de foto op zijn Twitter-account en zei dat deze ‘drie dagen geleden is genomen door een ingenieur’.

De wazige foto is na zonsondergang genomen en toont een witte boom met daarin een wezen. Dat heeft twee lichtpuntjes als ogen. Veel dieren hebben dergelijke ogen ook. Dat heet tapetum lucidum, een reflecterende laag in de oogjes laat het spaarzame licht weerkaatsen.

Gebruikers van sociale media wezen erop dat de foto die de president had gedeeld in 2021 in Indonesië is gemaakt. Ook toen beweerden mensen dat de foto uit de stad Singkawang een demonische figuur zou voorstellen. Echter wel met een harig lichaam als een aap. De ‘ingenieur’ had misschien een grap uitgehaald met de politicus.

Een alux is een type eest in de mythologische traditie van bepaalde Maya volkeren van het schiereiland Yucatán en Guatemala. Aluxo’ob zijn volgens de mythes klein, slechts ongeveer kniehoog. Qua uiterlijk lijken ze op traditioneel geklede Maya mensen.