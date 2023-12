‘Mexicaanse aliens bevatten onbekend DNA’

Het mysterie van Mexico’s ‘buitenaardse wezens’ gaat verder. De twee ‘lijken’ zijn door journalist Jaime Maussan in Peru gekocht en naar zijn thuisland Mexico gebracht. Daar ging de politiek zich met de zaak bemoeien, verschillende hooggeplaatste figuren hebben gezegd dat ze echt zijn.

Nu is er een DNA-analyse uitgevoerd op de ‘wezens’, daaruit blijkt dat het DNA van de kleine lijken niet van mensen is maar van een ‘onbekende soort’. Het zou gaan om 30 procent en zou volgens Maussan bewijzen dat de figuren ‘authentiek’ zijn. De test zou ook aantonen dat de lijkjes uit één skelet bestaan.

Hoe de 70 procent bekend DNA – afkomstig van dieren – in de lijkjes terecht is gekomen, kan Maussan ook verklaren. De lijken zouden afkomstig zijn van een ruimtevaartuig dat duizend jaar geleden is neergestort op aarde. Bewoners van Peru zouden de lijkjes hebben aanbeden als goden en er allerlei rituelen mee hebben uitgevoerd. Daarbij hebben ze de lijken verfraaid met delen van heilige dieren.

Maussan voegde eraan toe dat de twee lijken stevige botten hebben, tandeloos zijn en implantaten bevatten die gemaakt zijn van de metalen cadmium en osmium. Dat zijn zeldzame elementen op aarde.

De figuren ondergingen een koolstofdatering door de Nationale Autonome Universiteit van Mexico. Daar zouden specialisten hebben vastgesteld dat de lichamen handen met drie vingers en geen tanden hadden en meer dan duizend jaar oud zijn. Althans, dat beweert Maussan.