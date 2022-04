Mensen zijn dol op nepnieuws ‘dat waar zou kunnen zijn’

Mensen zijn bereid nepnieuws te geloven als ze denken dat het waar zou kunnen zijn, zo is uit een nieuwe studie gebleken. Vooral als ze het eens zijn met de boodschap achter het nepnieuws (of als ze kwaad zijn), gaan ze er met boter en suiker in. En als het nu niet waar is, dan kan het misschien ooit waar worden.

De London Business School voerde het onderzoek uit. In zes experimenten, waaraan meer dan 3.600 mensen deelnamen, toonden de onderzoekers deelnemers uit Europa en de VS een verscheidenheid aan duidelijk valse beweringen.

De grote vraag was: hoe onethisch is deze leugen? Mensen die achter een bewering stonden, vonden de leugens veel minder ernstig. Amerikanen die Trump-fan waren, vonden de leugen dat er 1 miljoen mensen illegaal hebben gestemd helemaal geen probleem. Ze denken namelijk dat het zou kunnen gebeuren.

Europeanen met meer linkse sympathieën vonden leugens over bedrijven of ondernemers niet echt onethisch. Ook daar speelt mee dat er een sluimerend gevoel bij velen bestaat dat bedrijven de hele tijd de kluit belazeren. Dus is het misschien nu niet waar, maar kan het wel waar worden.

Veel mensen zijn zelfs bereid om nepnieuws te delen op sociale platforms als ze het gevoel hebben dat het waarheid zou kunnen worden, schrijven de onderzoekers in vakblad Journal of Personality and Social Psychology. Liegen was dus nog nooit zo makkelijk.