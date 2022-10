Menselijke hersenen in een rat? Wat kan er misgaan?

Voor het eerst hebben wetenschappers menselijke hersencellen in een ander dier geplaatst. De ontvanger was een jonge rat, die de cellen niet heeft afgestoten. Volgens Stanford University in de VS, waar het experiment is uitgevoerd, is het een stap op weg naar de genezing van hersenaandoeningen als ernstig autisme en schizofrenie.

De onderzoekers gebruikten menselijke stamcellen om een primitieve versie van de menselijke hersenschors te maken – ja dat kan. Die plaatsten ze in het kopje van de rat. Om te zorgen dat ze de ontwikkeling van het stukje brein goed konden volgen, was het met een fluorescerend eiwit bewerkt, zodat het op scans lichter was (foto).

Het werkte, de cellen werden onderdeel van het rattenbrein. Sterker nog, de onderzoekers zagen dat de cellen gingen samenwerken met de rattencellen, vooral bij het verwerken van waarnemingen. Zo begon het menselijke stukje brein taken te doen die normaal door de rattenhersenen zelf zouden zijn gedaan. Het bewijst dat je hersenen in ieder geval gedeeltelijk kunt transplanteren.

Dat opent de mogelijkheid om dit soort operaties in de toekomst ook bij mensen uit te voeren. Je zou beschadigde hersens wellicht kunnen ondersteunen door een nieuw stukje brein toe te voegen. Uit onderzoek op de ratten bleek dat de menselijke hersencellen zich in hun brein verder hadden ontwikkeld en dat ze echt onderdeel van de rat waren geworden.