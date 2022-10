Mens niet enige neuspeuteraar

Het is niet bepaald iets dat je doet in gezelschap: neuspeuteren. We doen het allemaal, maar vinden het vies als we anderen erbij betrappen. Maar het is heel natuurlijk (en goed), hebben wetenschappers ontdekt. Want het gedrag is niet beperkt tot mensen: Minstens twaalf primatensoorten steken hun vingers in hun neus.

Naast mensen zijn dat chimpansees, gorilla’s, orang-oetans en Aye-Aye van de lemurenfamilie. Dat ontdekten zoogdierspecialisten van het Natuurhistorisch Museum in Bern (Zwitserland). Ze schrijven erover in het laatste nummer van het Journal of Zoology.

De onderzoekers filmden onder andere een aye-aye (Daubentonia madagascariensis) die in zijn neus peutert in het Lemur Centre in North Carolina in de VS. De video toont een aye-aye die zijn extreem lange dunne middelvinger diep in zijn neusholte steekt, neusuitscheidingen opzuigt en vervolgens de vinger aflikt. Fabre moedigt verder onderzoek aan naar waarom het dier dit doet en hoe het neuspeuteren in de loop van de evolutie is veranderd.

Maar omdat primaten het doen, lijkt neuspeuteren in ieder geval een lange geschiedenis te hebben. Een gemeenschappelijke voorouder van zowel de gorilla’s als de mensen heeft het waarschijnlijk al gedaan.