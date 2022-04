Meer dan de helft Amerikanen heeft Corona gehad

Volgens een studie is nu meer dan de helft van de bevolking in de VS ten minste eenmaal besmet met Covid-19. Onder kinderen tot elf jaar is het aandeel zelfs meer dan 75 procent. Onder de totale bevolking 58 procent. Dit blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse Centers for Disease Control (CDC).

Vooral de laatste maanden is het hard gegaan. Voordat de Omikron-virusvariant zich begin december in de VS begon te verspreiden, had slechts een derde van alle Amerikanen een Corona-besmetting gehad. Bij de jongere kinderen was dat een goede 44 procent.

Voor deze studie zochten wetenschappers naar speciale antilichamen in het bloed van proefpersonen, die alleen worden aangemaakt na een infectie, maar niet na een vaccinatie. Volgens de Amerikaanse autoriteiten is 66 procent van de Amerikanen volledig gevaccineerd en heeft 46 procent ook een herhalingsvaccinatie gekregen.