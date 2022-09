Mars is nu al vuilnisbelt

Er mag dan nog geen mens op Mars zijn geweest, de rode planeet is nu al vervuild. Onderzoekers hebben alle stukken vuilnis geteld op het oppervlak en komen tot een ongelooflijke 7000 kilo aan troep. Die is achtergelaten door ruimtevaartuigen die succesvol of niet op het oppervlak zijn aangekomen.

De mens vliegt sinds 1965 naar Mars. In 1971 kwam voor het eerst een lander aan op het oppervlak. Sindsdien zijn zeventien robots naar het oppervlak afgedaald, van de Sovjet Unie en Rusland, de Verenigde Staten, China en Groot-Brittannië. Iedere landing levert nogal wat troep op.

Tijdens de landing en daarna stoten ruimtevaartuigen hitteschilden af. Maar ook netten, panelen, schroeven en warmtedekens. West Virginia University telde al die zaken bij elkaar op en kwam tot de conclusie dat we een puinhoop van Mars – en de ruimte – hebben gemaakt. De grootste viespeuken zijn de Russen, die nogal pech hadden hij landingen op Mars. Meerdere van hun capsules sloegen in de planeet.

Dan zijn er nog de dode robotkarretjes op Mars, zoals NASA’s Opportunity die actief was tot 2018. Deze sonde weegt ongeveer hetzelfde als een nijlpaard, en zit nu vast in het rode zand van de planeet. Het ding heeft echter een spoor van afval achtergelaten terwijl het de woestijnen van Mars doorkruiste.