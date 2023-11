Mars is eigenlijk groen

Mars staat ook wel bekend als de Rode Planeet, omdat de roodachtige kleur vanaf de aarde met het blote oog te zien is. Maar als het donker wordt op Mars, blijkt de planeet ineens groen te zijn. Onderzoekers hebben dit nu ontdekt met behulp van ESA’s Trace Gas Orbiter (TGO) sonde.

Wetenschappers vermoeden al langer dat er na donker andere kleuren te zien zijn. Het komt door ‘airglow’. De zon is betrokken bij dit creëren van dit fenomeen aan de nachthemel. De laatste zonnestralen splitsen kooldioxidemoleculen in de atmosfeer aan de dagkant van Mars, waardoor zuurstofatomen ontstaan. Deze trekken vervolgens naar de nachtkant van de rode planeet, waar ze zich groeperen tot O2-moleculen en de groene gloed uitzenden.

De intensiteit van de nachtelijke gloed in de poolgebieden is zo sterk dat eenvoudige en relatief goedkope instrumenten die in een baan rond Mars draaien de atmosferische stromingen in kaart kunnen brengen, zegt de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. Zij hebben het voor het eerst waargenomen.

De ontdekking is belangrijk, vooral als we ooit mensen naar Mars willen sturen. Die kunnen eventueel ’s nachts gewoon doorwerken, de gloed is zo sterk dat je prima kunt doorwerken. Gezellig is het echter niet.