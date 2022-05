Mannen met lichte ogen vallen op vrouwen met lichte ogen (en haten mannen met lichte ogen)

Heb je als man lichte ogen, blauw of groen, dan heeft je partner die waarschijnlijk ook. Nieuw onderzoek toont aan dat er een opmerkelijke voorkeur bestaat bij blanke mannen voor vrouwen met heldere kijkers, vooral onder mannen die dezelfde kleur ogen hebben.

Het gaat om onderzoek van Texas A&M universiteit in Italië. Ze lieten daar 1237 mannen – waarvan 432 met lichte ogen – foto’s zien van vrouwen. De vraag was met welke vrouw zij wel een relatie zouden willen hebben. De foto’s van de vrouwen waren zo bewerkt dat ze ongeveer even aantrekkelijk waren.

Mannen met donkere ogen kozen 58 procent voor vrouwen met lichte ogen. Mannen met lichte ogen kozen 66 procent voor vrouwen met groene of blauwe ogen.

De mannen kregen ook plaatjes van andere mannen te zien. De vraag was hoe jaloers ze zouden zijn als deze persoon ook achter de vrouw van hun keuze aan zou zitten. Vooral mannen die zelf lichte ogen hadden, waren erg jaloers op mannen die ook lichte ogen hadden. Bij mannen met donkere ogen was die jaloezie een stuk minder.

Waarom? De onderzoekers denken dat het met kinderen krijgen te maken heeft. Als een man met lichte ogen een vrouw met lichte ogen kiest, vermindert hij de kans dat ze vreemdgaat en het kind van een ander krijgt. Zou dat iemand met donkere ogen zijn, dan kan hij dat zien aan de oogkleur van het kind. Dat verklaart ook de jaloezie tegenover andere mannen met lichte ogen: daarbij werkt de truc niet.