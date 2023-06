Mannen doller op zichzelf dan vrouwen

Mannen zijn vatbaarder voor eigenliefde dan vrouwen. Het meeste narcisme is te vinden bij jongvolwassen mannen en vrouwen. Dat heeft een onderzoeksteam van de Universiteit van Münster (Duitsland) ontdekt. Met de toenemende leeftijd neemt het narcisme weer af bij zowel mannen als vrouwen.

De resultaten zijn gepubliceerd in het Journal of Personality and Social Psychology en tonen ook aan dat narcisme gemiddeld iets meer uitgesproken was bij mannen dan bij vrouwen. Mannen vertoonden vooral een sterker ellebogennarcisme dan vrouwen. Daarbij zien ze andere mensen vooral als concurrenten.

De huidige generatie is echter niet narcistischer dan eerdere, toont de studie onder 270.000 mensen ook aan. Wel zagen de Duitsers vaker mannen die zichzelf geweldig vinden. Ze hebben stevige ego’s en twijfelen liever niet aan zichzelf. Omdat ze zo fantastisch zijn natuurlijk.