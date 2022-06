Mannelijke arts geneest beter

Je hebt een ziekte. Je kunt naar een mannelijke en een vrouwelijk arts. Welke wordt het? Misschien moet je maar kiezen voor een mannelijke arts, het liefst een blanke. Waarom? Omdat die zorgt dat je beter geneest. Alleen ligt het niet aan die arts, maar aan jou.

Dat blijkt uit een studie van de universiteit van Zürich. Ze namen tweehonderd proefpersonen. Die kregen eerst een stof op hun huid die een lichte allergische reactie veroorzaakte: roodheid, zwelling en jeuk. Vervolgens smeerde een persoon in een witte jas, die als ‘medicus’ werd voorgesteld, een zalf op de plek om de reactie te verminderen.

Wat zowel proefpersonen als de medici niet wisten, wat dat er in de zalf helemaal geen werkzame stoffen zaten. De roodheid, zwelling en jeuk trekken bovendien vanzelf weg. Alleen gebeurde dat veel sneller bij mensen die de zalf opgesmeerd kregen door een witte man, dan bij proefpersonen die een vrouw of een man van Afrikaanse of Aziatische herkomst als behandelaar hadden.

Het bewijst volgens de onderzoekers dat vooroordelen een stevig placebo-effect kunnen veroorzaken. Mensen genezen letterlijk sneller doordat ze geloof hebben in de kunde van blanke mannen. Zelfs vrouwen lieten een duidelijke voorkeur zien voor kerels. Artsen zijn wit en man, in het collectieve geheugen. Dat werkt zelfs door in hoe goed we ons voelen na een behandeling, schrijven de onderzoekers in vakblad PNAS.