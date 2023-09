Manifesteren helpt niet: mensen armer

Het is een woord dat je deze dagen geregeld kunt lezen in zelfhulpboeken: manifesteren. Als je maar hard genoeg denkt aan bijvoorbeeld een goedgevulde bankrekening, dan word je vanzelf rijk. Door de gedachtes zou je de dingen gaan doen om het schip met geld binnen te halen, anderen denken dat je met je wensdenken een soort ‘kosmische energie’ losmaakt. Er is alleen een probleem met die techniek.

Het helpt niet.

Onderzoekers van de University of Queensland in Australiƫ hebben een experiment gedaan met manifesteren. Ze verzamelden een groep van duizend proefpersonen waarvan sommigen erg geloofden in manifestatie en anderen totaal niet. Beide groepen kregen de opdracht om door te gaan met wel of niet manifesteren. De wetenschappers volgden beide groepen op de voet.

Wat bleek? Na verloop van tijd was de groep die sterk geloofde in manifestatie armer geworden. Ze waren dan ook vaker overgegaan tot risicovolle investeringen als bitcoins. Ook waren ze geregeld slachtoffers van snelle-rijkdom-programma’s. Daardoor hadden ze veel vaker te maken gehad met faillissementen. Het had hun geloof in snelle methodes om miljonair te worden niet aangetast. Integendeel, ze waren nog vaster overtuigd dat ze beter moesten manifesteren.

Dat is een probleem. Video’s met de tag ‘manifestation’ op TikTok zijn bijvoorbeeld meer dan 34 miljard keer bekeken. Meer dan ooit krijgen mensen te horen dat ze sukkels zijn als ze niet voor hun dertigste ‘binnen zijn’. Dat kan natuurlijk, maar de kans op bijstand lijkt groter.