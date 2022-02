Man test maand na dood positief op Corona

Een Oekraïense man die door verdrinking om het leven is gekomen, testte in meer dan een maand tijd achtentwintig keer positief op het coronavirus. Volgens artsen van de Italiaanse universiteit D’Annunzio werpt dat een nieuw licht op de hardnekkigheid van Corona in dode lichamen.

De belangrijkste overdrachtsroute van het virus zijn echter grote ademhalingsdruppels. Er is tot nu toe er geen bewijs van besmetting via een lijk. Toch nemen bijvoorbeeld uitvaartondernemers extra voorzorgsmaatregelen, zeker als ze weten dat iemand aan Corona is overleden.

Het geval van de dode Coronapatiënt is gepubliceerd in het Journal of Medical Case Reports. Het is meer dan een absurd geval. Het leert medici over de besmettelijkheid van het virus.

De 41-jarige man werd vermist nadat hij met een vriend in zee had gezwommen in de buurt van Chieti aan de oostkust van Italië. Zijn lichaam werd 16 uur later gevonden en er werd autopsie op hem verricht. Hoewel hij voor zijn dood volledig asymptomatisch was, werd de man getest op Corona.

Omdat het om een buitenlander ging, duurde de overdracht aan een uitvaartonderneming langer. Dat gaf artsen de gelegenheid het lijk te blijven testen.