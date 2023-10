Man houdt 10.000 jaar zaakje vast

In een hooggelegen gebied genaamd Tas Tepeler in Turkije hebben archeologen een verrassende vondst gedaan. Ze ontdekten een 2,3 meter hoog stenen beeld van ongeveer 10.500 jaar oud van een man die zijn penis in beide handen houdt.

Het beeld, van een man die op een bank zit en zijn geslacht met beide handen stevig vasthoudt, zou volgens onderzoekers uit 8500 voor Christus stammen. Opmerkelijk genoeg zien de archeologen de man die zo bezorgd is over zijn zaakje als een teken dat de plaatselijke mensen ver ontwikkeld waren. Het is driedimensionaal, uit een tijd dat zulke beelden vrijwel niet voorkwamen.

Tas Tepeler is de plek van talloze archeologische vondsten. Bezoekers van een van de oudste bekende nederzettingen in Turkije kunnen het beeld van de man die met beide handen een fallus vasthoudt binnenkort zelf zien, het zal worden tentoongesteld. De Universiteit van Istanbul moet het eerst bestuderen en prepareren.

Het zal een waardevolle toevoeging worden voor de locatie die sinds 2015 op de Unesco lijst van werelderfgoed staat.