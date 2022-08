Man heeft Corona, apenpokken en HIV tegelijk

Een Italiaanse man kreeg na een verblijf in Spanje koorts, verkoudheidsverschijnselen en huiduitslag. Hij ging naar het ziekenhuis, waar hij positief testte op liefst drie virussen.

De 36-jarige man was in juni op vakantie in Spanje. Negen dagen na zijn terugkeer op Sicilië klaagde hij over koorts, keelpijn en hoofdpijn, gezwollen lymfeklieren en vermoeidheid. Korte tijd later, testte hij positief voor Corona. Dezelfde dag ontwikkelde zich uitslag op zijn linkerarm, en al snel verschenen er pijnlijke blaren op zijn romp, buik en gezicht.

In het ziekenhuis van Catania bleek dat hij ook HIV en apenpokken (foto) had opgelopen. Het is de eerste keer in de medische geschiedenis dat iemand alle drie de grote virussen tegelijk heeft. Zijn artsen vinden zijn co-infectie zo interessant dat ze er een artikel over hebben geschreven in het vakblad Journal of Infection.

De man was in 2021 nog negatief getest op HIV. Bovendien was hij twee keer gevaccineerd en had hij in januari nog Corona gehad. Maar tijdens zijn vakantie in Spanje, waarbij hij onbeschermde seks had met mannen, liep hij weer de ziekte op. Daarnaast leverden zijn seksuele contacten hem de twee andere aandoeningen op.

Maar het kan altijd gekker.