Man gedood door kangoeroe

In Australië is voor het eerst in 85 jaar een mens gedood door een kangoeroe. De 77-jarige man woonde op het platteland en hield een mannetjes kangoeroe als huisdier. Dier en mens kregen ruzie en dat liep fataal af voor de bejaarde. De gealarmeerde politie schoot het dier dood omdat hij zich niet liet vangen.

Kangoeroes kunnen gevaarlijk zijn, vooral de mannetjes kunnen erg agressief worden. Ook zijn er voorvallen geweest waarbij ze drugs hebben gebruikt en daardoor onhandelbaar werden. Experts in Australië waarschuwen om ze niet als huisdier te houden en de dieren niet te benaderen.

Zoals meer dieren hebben ook kangoeroes een hiërarchie. Er is geregeld strijd wie het alfamannetje is. Het komt voor dat kangoeroes ook mensen als een bedreiging van hun positie zien en van zich af bijten en slaan. Omgekeerd zijn mensen natuurlijk ook niet altijd even lief tegen kangoeroes.