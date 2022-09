Lockdown zorgde voor slechtere wiskunde

De lockdown tijdens Corona heeft in de Verenigde Staten – en waarschijnlijk ook in andere landen – een opmerkelijk gevolg. Kinderen zijn er slechter door geworden in wiskunde. Dat weten we omdat in de VS kinderen op hun negende een belangrijke test krijgen in verschillende vakken. Die van afgelopen jaar laat een dramatische verslechtering zien bij wiskunde. Ook lezen en schrijven doen de kinderen slechter dan voor de lockdown.

Vooral kinderen uit huishoudens met een laag besteedbaar inkomen hebben last van deze teruggang, mogelijk omdat ze op scholen zaten die langer dicht zijn gebleven. Toch zijn de slechte resultaten te zien in alle groepen, van rijke buitenwijken tot arme scholen in de steden.

Er zijn meer aanwijzingen dat de lockdowns vooral kinderen negatief hebben beïnvloed. Het Duitse ziekenfonds DAK-Gesundheit liet onlangs weten dat het aantal behandelingen tegen depressie bij kinderen tot 17 jaar afgelopen jaar met 18 procent is gestegen. Hoe jonger, hoe meer depressies. Ook de Duitsers geven de lockdown de schuld daarvan.

Opmerkelijk is dat het bij de depressies vooral om meisjes gaat, bij jongens daalde het aantal behandelingen iets. Maar zij hadden ook last van de lockdown, het aantal meldingen van zwaarlijvigheid steeg bij jongens explosief. Zo vergoedde het ziekenfonds bij jongens tussen de 15 en 17 jaar 15 procent meer behandelingen wegens obesitas sinds 2021. Ook gingen kinderen slechter zien.