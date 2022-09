Lockdown: bavianen hadden meer seks

Dieren in de dierentuin reageerden net als mensen op de lockdown, hebben wetenschappers ontdekt. Zonder de eindeloze stoet bezoekers langs hun kooien gingen ze andere dingen doen dan normaal. Bavianen hebben bijvoorbeeld een heel andere dagbesteding gekozen: ze gingen meer seks hebben.

Dat zagen biologen van de Britse Nottingham Trent University in hun plaatselijke dierentuin. Ze constateerden ook dat bonobo’s en gorilla’s zonder al die menselijke aandacht een beetje verpieterden. De dieren hingen lui en verveeld in hun hok en ze zonderden zich meer af, terwijl ze normaal heel actief zijn door de dag heen. Ze zijn duidelijk gewend aan bezoekers en wisten niet goed raad met zichzelf.

Door dit onderzoek weten we dat primaten geen normaal gedrag vertonen in de dierentuin. Ze passen hun gedrag aan op de bezoekers en alle aandacht die ze krijgen. Bavianen doen klaarblijkelijk minder aan seks als er menselijke ogen in hun rug priemen. Het vergroot de noodzaak om de dieren in een zeer natuurlijke omgeving te houden, schrijven de onderzoekers. Zodat ze natuurlijk gedrag blijven vertonen.