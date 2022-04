Lijf stuk? Haal nieuwe cellen uit de 3D printer

Stel, je mist een oor. Het is nu al mogelijk om een nieuwe te laten maken. Een lang en ingewikkeld proces, dat lang niet altijd goed gaat. Medici knutselen met celletjes en een mal van je oor iets dat er uiteindelijk een beetje uitziet als een gehoororgaan. Deze methode is peperduur en de resultaten zijn niet altijd even goed, vooral de stevigheid van het nieuwe oor is vaak niet goed.

Maar nu is dat verleden tijd, je haalt je nieuwe oor gewoon uit de 3D printer.

Die machine is een uitvinding van de Technische Universit├Ąt Wenen in Oostenrijk. Zij ontwikkelden een methode om rond een kern van biologisch afbreekbare polyester een balletje van menselijke cellen te maken. Die vormen vlakjes aan de buitenkant, zoals een ouderwetse voetbal.

Wil je bijvoorbeeld een oor maken, dan laat je die balletjes van cellen samenklonteren in de 3D printer. Zo kunnen technici binnen korte tijd een stuk menselijk lichaam namaken dat de juiste vorm, structuur en stevigheid heeft. Iedere gewenste vorm is mogelijk, een kwestie van de juiste vlakjes met elkaar laten samengroeien.

Met deze methode kun je zelfs in het lichaam reparaties uitvoeren, schrijven de uitvinders in het vakblad Acta Biomaterialia. Een kwestie van de balletjes injecteren op de juiste plaats. Ter plekke groeien ze samen tot bot of kraakbeen.